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Главная Киев В Киеве после ударов со стороны РФ горят нежилые помещения

В Киеве после ударов со стороны РФ горят нежилые помещения

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 04:15
Обстрел Киева 16 августа — горят здания, есть пострадавший
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 16 августа Россия нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В результате обстрела в городе зафиксировано сразу несколько пожаров, один человек пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Главное:

  • россияне нанесли удар баллистическими ракетами;
  • последствия зафиксированы в Оболонском и Голосеевском районах;
  • в городе пожар, горят нежилые помещения;
  • один человек пострадал.

Что известно об атаке

Примерно в 02:48 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет с севера.

Почти сразу после тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках ракет, после чего в столице была слышна серия звуков взрывов.

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Последствия обстрела Киева 16 августа

Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия удара фиксируются, по крайней мере, в Оболонском и Голосеевском районах.

Подробнее о последствиях — ниже.

Оболонский район

Сначала Кличко сообщил, что в этом районе на территории нежилой застройки возник пожар.

"В Оболонском районе в результате атаки врага произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам. Возле одного из помещений горят несколько автомобилей", — уточнил Кличко.

Голосеевский район

В этом районе также произошел пожар на территории нежилой застройки.

Пострадавшие

"По состоянию на 03:35 известно об одном пострадавшем. Службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении КГВА.

Київ під ударом балістики 16 серпня
Посты КМВА и Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали баллистическими ракетами и другие города. Взрывы были слышны в Кривом Роге, Днепре, Полтаве и Кременчуге.

Также мы писали, что в ночь на 11 августа Киев тоже подвергся баллистическому обстрелу. Тогда в результате обстрела горели склады.

Виталий Кличко Киев взрыв обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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