Обстрел Киева 16 августа — горят здания, есть пострадавший

В Киеве после ударов со стороны РФ горят нежилые помещения
В ночь на 16 августа Россия нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В результате обстрела в городе зафиксировано сразу несколько пожаров, один человек пострадал.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Главное:
- россияне нанесли удар баллистическими ракетами;
- последствия зафиксированы в Оболонском и Голосеевском районах;
- в городе пожар, горят нежилые помещения;
- один человек пострадал.
Что известно об атаке
Примерно в 02:48 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет с севера.
Почти сразу после тревоги Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках ракет, после чего в столице была слышна серия звуков взрывов.
Последствия обстрела Киева 16 августа
Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия удара фиксируются, по крайней мере, в Оболонском и Голосеевском районах.
Подробнее о последствиях — ниже.
Оболонский район
Сначала Кличко сообщил, что в этом районе на территории нежилой застройки возник пожар.
"В Оболонском районе в результате атаки врага произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам. Возле одного из помещений горят несколько автомобилей", — уточнил Кличко.
Голосеевский район
В этом районе также произошел пожар на территории нежилой застройки.
Пострадавшие
"По состоянию на 03:35 известно об одном пострадавшем. Службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении КГВА.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали баллистическими ракетами и другие города. Взрывы были слышны в Кривом Роге, Днепре, Полтаве и Кременчуге.
Также мы писали, что в ночь на 11 августа Киев тоже подвергся баллистическому обстрелу. Тогда в результате обстрела горели склады.