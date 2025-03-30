У Києві лунає повітряна тривога — яка загроза

У Києві повітряна тривога — до міста рухаються дрони
У Києві та області увечері в неділю, 30 березня, оголосили повітряну тривогу. У напрямку столиці зафіксовано рух російських безпілотників.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Повітряна тривога на Київщині
"До Києва наближаються ворожі БпЛА, є також загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.
Ткаченко закликав мешканців Києва залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги.
За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, на Київщину через Чернігівщину рухалося сім дронів, наразі вони заходять на Київське водосховище.
Зазначимо, що станом на 22:45 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, Росія вчора атакувала Харків: пошкодження зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.
Крім того, внаслідок російського обстрілу у Дніпрі відомо про 28 постраждалих.
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