У Києві завтра діятимуть обмеження дорожнього руху — деталі

Затор на дорозі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у понеділок, 31 березня, тимчасово обмежать дорожній рух. Причиною є проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у Facebook у неділю, 30 березня.

Читайте також:

Обмеження руху на дорогах

"31 березня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", — йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що згідно з законом іноземним делегаціям, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона УДО. Тому військові відомства мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах.

Також вони можуть не допускати громадян на окремі ділянки та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Скриншот допису УДО

Нагадаємо, у Києві частково перекрили рух Південним мостом — там до 1 серпня 2025 року триватимуть масштабні ремонтні роботи.

Також у столиці посилять контроль за дотриманням паркування автомобілів, оскільки під час атак РФ спецслужби не можуть заїхати у двори будинків.