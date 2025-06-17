Вибухи у Києві 17 червня через атаку дронів і ракет

У Києві повторно лунають вибухи
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 17 червня. Військові фіксують в напрямку столиці ракети, моніторингові канали пишуть про рух дронів.
Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 17 червня.
Вибухи у Києві знову пролунали приблизно о 03:33 і продовжується приблизно протягом останніх 15 хвилин. Зокрема, в столиці чути роботу ППО.
Низка моніторингових каналів пишуть, що в напрямку Києва летять ворожі дрони. Водночас вони пишуть про ракети. Військові інформацію про ракети підтверджують.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що цієї ночі РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, в також літаки МіГ-31К. Через це повітряна тривога вже кілька годин по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже здійснювали комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на 12 локаціях фіксувалися наслідки.
Також ми писали, що за останніми даними, в столиці 16 постраждалих.
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