Вибухи у Києві 17 червня через атаку дронів і ракет

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Києві лунають прямо зараз, в ніч проти 17 червня. Військові фіксують в напрямку столиці ракети, моніторингові канали пишуть про рух дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 17 червня.

Вибухи у Києві знову пролунали приблизно о 03:33 і продовжується приблизно протягом останніх 15 хвилин. Зокрема, в столиці чути роботу ППО.

Низка моніторингових каналів пишуть, що в напрямку Києва летять ворожі дрони. Водночас вони пишуть про ракети. Військові інформацію про ракети підтверджують.

Попередження військових про ракети. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що цієї ночі РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, в також літаки МіГ-31К. Через це повітряна тривога вже кілька годин по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже здійснювали комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на 12 локаціях фіксувалися наслідки.

Також ми писали, що за останніми даними, в столиці 16 постраждалих.