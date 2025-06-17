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Головна Київ РФ атакувала Київ — зафіксовано наслідки на 12 локаціях

РФ атакувала Київ — зафіксовано наслідки на 12 локаціях

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Дата публікації: 17 червня 2025 02:51
Обстріл Києва 17 червня — зафіксовано наслідки на 12 локаціях
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ключові моменти Що відомо про атаку РФ на Київ в ніч проти 17 червня

В ніч проти 17 червня Росія комбіновано атакувала Київ, застосовуючи дрони та ракети. Наразі наслідки обстрілу зафіксовано на 12 локаціях столиці.

Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. 

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Що відомо про атаку РФ на Київ в ніч проти 17 червня

"Загалом станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах", — йдеться у повідомлені о 02:35.

Він додав, що в столиці 12 постраждалих. Водночас мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в столиці вже 16 постраждалих.

Тим часом Ткаченко пише, що небезпека для столиці зберігається. Зокрема, фіксуються цілі на підступах до Києва та є фіксація дронів в інших регіонах, які потім можуть прямувати на Київ. Крім того, зберігає ракетна небезпека.

Перед цим начальник КМВА писав, що ворог комбіновано атакує столицю.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві внаслідок обстрілу РФ є постраждалі та пошкодження. Причому наслідки фіксуються у багатьох районах столиці. Детальніше ознайомитися з ними — можна за цим посиланням.

Крім того, ми писали, що цієї ночі РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а потім літаки МіГ-31К. Після цього в напрямку Києва фіксувалися швидкісні цілі, а потім було чути вибухи. Були це дрони чи ракети, невідомо. Однак зазначимо, що через зліт МіГ-31К повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Київ обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні ракетний удар постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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