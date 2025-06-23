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Головна Київ У Києві прогриміли вибухи — столиця під ударом дронів

У Києві прогриміли вибухи — столиця під ударом дронів

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Дата публікації: 23 червня 2025 00:51
Вибухи в Києві вночі 23 червня — що відомо про обстріл столиці
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: pl.npu.gov.ua
Ключові моменти Що відомо про вибухи в Києві вночі 23 червня

Вибухи лунають у Києві зараз, уночі в понеділок, 23 червня. У столиці триває повітряна тривога.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що над містом є ворожі дрони та працює ППО.

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Атака БпЛА на Київ уночі 23 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Що відомо про вибухи в Києві вночі 23 червня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:54 22 червня. О 00:46 начальник Київської міської військової адміністрації закликав усіх, хто перебуває у столиці, залишатися в укриттях, бо над містом є ворожі дрони, по яких працює ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко о 00:50 зазначив, що ворожий БпЛА летить на центр міста.

Атака БпЛА на Київ уночі 23 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Нагадаємо, пізно ввечері 22 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 червня лунали вибухи на Київщині. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Віталій Кличко Київ вибух безпілотники обстріли Тимур Ткаченко
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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