Вибухи в Києві вночі 23 червня — що відомо про обстріл столиці

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: pl.npu.gov.ua

Вибухи лунають у Києві зараз, уночі в понеділок, 23 червня. У столиці триває повітряна тривога.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що над містом є ворожі дрони та працює ППО.

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Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Що відомо про вибухи в Києві вночі 23 червня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:54 22 червня. О 00:46 начальник Київської міської військової адміністрації закликав усіх, хто перебуває у столиці, залишатися в укриттях, бо над містом є ворожі дрони, по яких працює ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко о 00:50 зазначив, що ворожий БпЛА летить на центр міста.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Нагадаємо, пізно ввечері 22 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 червня лунали вибухи на Київщині. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.