У Києві пролунала гучна серія вибухів: РФ вдарила балістикою

Термінова новина

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 липня. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 26 липня

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йшлося у повідомленні о 00:20.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістики з півночі. Ще через хвилину військові зафіксували в напрямку Києва ракети.

Приблизно о 00:23 в столиці пролунала гучна серія вибухів.

Новина доповнюється...