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Головна Київ Метро Києва не використовує вагони як укриття: названо причину

Метро Києва не використовує вагони як укриття: названо причину

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 00:54
Метро в Києві не використовує вагони як укриття - чому так
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Київський метрополітен не використовує свої вагони як нічні укриття під час атак РФ. Причина в тому, що вночі відбуваються ремонтні роботи, а якщо ж від них відмовитись — це може мати вплив на безпеку руху поїздів.

Про це у відповідь на запит Новини.LIVE повідомили у КП "Київський метрополітен".

Чому вагони метро в Києві не можуть бути використані як укриття

У комунальному підприємстві зазначили, що залишати поїзди біля пасажирських платформ на ніч неможливо.

Там пояснили, що після завершення руху в метро ремонтують колії, тунелі, системи електроживлення, вентиляції та сигналізації. Окрім того, в цей час курсують мотодрезини, які перевозять працівників і великогабаритне обладнання.

У метрополітені наголосили, що відмова від нічних робіт може вплинути на безпеку руху поїздів. Укриттям для людей залишається платформа станції. Тому для більш комфортного перебування пасажирам радять брати із собою теплі речі, ковдру, каремат, воду та необхідні ліки.

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Відповідь КП "Київський метрополітен". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. За словами експерта з комплексної безпеки Руслана Боглова, найнадійнішими варіантами є бомбосховища та глибокі станції метро.

Також ми писали, що у Києві будують протирадіаційні укриття. Одне таке укриття коштує 120 млн гривень та може вміщати до 1200 людей.

Київ укриття
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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