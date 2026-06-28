У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою
Росіяни ввечері, 28 червня, атакували КАБами Суми та область. Ворог влучив по території зі складами, а також пошкодив житловий сектор.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві 28 червня
Приблизно о 01:53 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували, що є загроза застосування балістики з півночі, після чого в напрямку Києва було зафіксовано пуски ракет.
Вже о 01:57 в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів, і через кілька хвилин серія вибухів повторилася.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко у своему Telegram писав, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав людей перебувати в укриттях.
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