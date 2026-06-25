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Головна Київ У Києві внаслідок російського удару постраждали люди

У Києві внаслідок російського удару постраждали люди

Ua
Дата публікації: 25 червня 2026 23:31
Унаслідок обстрілу Києва ввечері 25 червня 2026 року постраждали двоє людей
Термінова новина

Увечері в четвер, 25 червня, армія РФ атакувала Київ балістикою. Уламки ракети впали на відкритій території. На іншій локації загорівся склад. Є постраждалі. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Унаслідок вечірнього обстрілу Києва 25 червня 2026 року постраждали двоє людей
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва ввечері 25 червня 

Станом на 23:23 відомо про двох потерпілих. Обом медики надали допомогу на місці. 

У ДСНС України повідомили, що станом на 23:26 займання складських будівель ще не загасили. На місці працюють вогнеборці.

Рятувальники ввечері 25 червня 2026 року гасять пожежу на складах у Києві після ракетної атаки
Скриншот повідомення ДСНС України

За адресою, де уламки впали на відкриту територію, обійшлося без наслідків.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка повідомляв, що ввечері 25 червня у столиці пролунали вибухи. Місто опинилося під ракетною атакою. Уламки впали в Дарницькому районі. 

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що 23 червня в Успенському соборі, який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару 15 червня завершили аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники працювали на об'єкті понад тиждень. Наразі пошкоджений дах повністю законсервували.

обстріли ракетний удар постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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