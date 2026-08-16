У Києві пролунали потужні вибухи: Росія вдарила балістикою

Люди перечікують повітряну тривогу на станції метро. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 16 серпня. Росіяни завдали ударів балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 16 серпня

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні о 02:48.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півночі, після чого зафіксували пуски ракет на Київ.

Через кілька хвилин після цього у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив атаку.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — написав він у Telegram.

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