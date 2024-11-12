Вибухи у Києві 12 листопада — чим атакують росіяни

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Київській області зараз, 12 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Працюють сили ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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За даними влади, у повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Також у КОВА закликали дотримуватись інформаційної тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — просять в обладміністрації.

Повідомлення КОВА у Telegram

Минулої ночі Київ перебував під атакою дронів-камікадзе. Тоді лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, у Херсоні 12 листопада теж було чутно вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.