Війна в Україні — у Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи — Кличко зробив заяву
Ввечері 28 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У столиці працює ППО.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, 28 листопада.
Вибухи у Києві
У столиці пролунали вибухи. Кличко заявив про те, що на правому березі міста працюють сили протиповітряної оборони.
"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав Кличко.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу російських ударних БпЛА для Києва.
"Київ — в районі міста ворожі БпЛА", — зазначали у ПС ЗСУ.
Станом на 23:11 повітряна тривога оголошена у більшості регіонів України. Небезпека ворожих обстрілів залишається для Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Нагадаємо, ми писали про те, що ввечері 28 листопада вибухи також пролунали у Київській області. Потужний вибух було чути також у Рівненській області.
Раніше ми писали про те, що вночі та вранці 28 листопада у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних російських цілей.
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