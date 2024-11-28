Війна в Україні — у Києві пролунали вибухи

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Ввечері 28 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У столиці працює ППО.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, 28 листопада.

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Вибухи у Києві

У столиці пролунали вибухи. Кличко заявив про те, що на правому березі міста працюють сили протиповітряної оборони.

"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу російських ударних БпЛА для Києва.

"Київ — в районі міста ворожі БпЛА", — зазначали у ПС ЗСУ.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 23:11 повітряна тривога оголошена у більшості регіонів України. Небезпека ворожих обстрілів залишається для Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про те, що ввечері 28 листопада вибухи також пролунали у Київській області. Потужний вибух було чути також у Рівненській області.

Раніше ми писали про те, що вночі та вранці 28 листопада у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних російських цілей.