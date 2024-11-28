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У Києві пролунали вибухи — Кличко зробив заяву

28 листопада 2024 22:54
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Києві пролунали вибухи
Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ввечері 28 листопада у Києві було чути звуки вибухів. У столиці працює ППО.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, 28 листопада.

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У столиці пролунали вибухи. Кличко заявив про те, що на правому березі міста працюють сили протиповітряної оборони.

"На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав Кличко.

У Києві пролунали вибухи — Кличко зробив заяву - фото 1
Допис Кличка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу російських ударних БпЛА для Києва.

"Київ — в районі міста ворожі БпЛА", — зазначали у ПС ЗСУ.

У Києві пролунали вибухи — Кличко зробив заяву - фото 2
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 23:11 повітряна тривога оголошена у більшості регіонів України. Небезпека ворожих обстрілів залишається для Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про те, що ввечері 28 листопада вибухи також пролунали у Київській області.  Потужний вибух було чути також у Рівненській області. 

Раніше ми писали про те, що вночі та вранці 28 листопада  у небі над українськими містами було виявлено 188 повітряних російських цілей.

Віталій Кличко Київ дрони атака "Теорія Великого вибуху" БпЛА

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