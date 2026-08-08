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Головна Київ У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі

У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 18:45
Вибухи в Києві: на Київщині повідомляють про рух цілей
Вибухи в місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві пролунали вибухи. Водночас на Київщині надходять повідомлення про рух повітряних цілей у напрямку Василькова та інших населених пунктів області.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Повітряні Сили ЗС України.

Що відомо про ситуацію

За попередньою інформацією, у районі Василькова зафіксували рух групи цілей. Також повідомлялося про об’єкт, який пройшов повз Глеваху в північному напрямку.

Окремі повітряні цілі, за наявними даними, рухаються з Київщини у бік Житомирської області.

Наразі невідомо, що саме спричинило вибухи в Києві. Інформація про тип повітряних цілей та наслідки події уточнюється.

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У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі - фото 1
Інформація про повітряні цілі. Скріншот: Telegram
У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі - фото 2
Актуальна карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що в Києві досі не врегульовано питання доступу населення до підземних паркінгів під час повітряних тривог. За його словами, у столиці також не створюють сучасних централізованих укриттів, які могли б забезпечити людям вищий рівень захисту від ракетних ударів.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві на Теремках після протестів мешканців роботи з вирубки дерев призупинили до 11 серпня. Цього дня представники влади планують зустрітися з місцевими жителями, щоб обговорити можливу зміну маршруту тепломережі.

Київ вибух атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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