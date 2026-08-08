Вибухи в Києві: на Київщині повідомляють про рух цілей

Вибухи в місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві пролунали вибухи. Водночас на Київщині надходять повідомлення про рух повітряних цілей у напрямку Василькова та інших населених пунктів області.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Повітряні Сили ЗС України.

Що відомо про ситуацію

За попередньою інформацією, у районі Василькова зафіксували рух групи цілей. Також повідомлялося про об’єкт, який пройшов повз Глеваху в північному напрямку.

Окремі повітряні цілі, за наявними даними, рухаються з Київщини у бік Житомирської області.

Наразі невідомо, що саме спричинило вибухи в Києві. Інформація про тип повітряних цілей та наслідки події уточнюється.

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Інформація про повітряні цілі. Скріншот: Telegram

Актуальна карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Останні новини Києва

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