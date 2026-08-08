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Главная Киев В Киеве раздались взрывы: в Киевской области движутся цели

В Киеве раздались взрывы: в Киевской области движутся цели

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 18:45
Взрывы в Киеве: в Киевской области сообщают о передвижении целей
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве раздались взрывы. В то же время из Киевской области поступают сообщения о движении воздушных целей в направлении Василькова и других населенных пунктов области.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Что известно о ситуации

По предварительной информации, в районе Василькова зафиксировано движение группы целей. Также сообщалось об объекте, который пролетел мимо Глевахи в северном направлении.

Отдельные воздушные цели, по имеющимся данным, движутся из Киевской области в сторону Житомирской области.

Пока неизвестно, что именно вызвало взрывы в Киеве. Информация о типе воздушных целей и последствиях происшествия уточняется.

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Жителям столицы и области рекомендуется находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за сообщениями официальных источников.

У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі - фото 1
Информация о воздушных целях. Скриншот: Telegram
У Києві пролунали вибухи: на Київщині рухаються цілі - фото 2
Актуальная карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что в Киеве до сих пор не урегулирован вопрос доступа населения к подземным паркингам во время воздушных тревог. По его словам, в столице также не создают современных централизованных укрытий, которые могли бы обеспечить людям более высокий уровень защиты от ракетных ударов.

Новини.LIVE писали, что в Киеве на Теремках после протестов жителей работы по вырубке деревьев приостановили до 11 августа. В этот день представители власти планируют встретиться с местными жителями, чтобы обсудить возможное изменение маршрута теплосети.

Киев взрыв атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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