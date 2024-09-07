Вибухи у Києві 7 вересня - працює ППО по дронам

Сили ППО. Фото: Генштаб ВСУ

В ніч з 6 на 7 вересня у Києві пролунали вибухи. Відомо, що над територією місто зафіксовано дрони, по ним працює ППО.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини", канал Повітряних сил ЗСУ та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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Вибухи у Києві 7 вересня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у небі над Україною в різних регіонах зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Через це в містах та областях оголосили тривогу. Зокрема, і в Києві.

"Ударні ворожі БпЛА в районі Києва зі сходу", — йшлося у повідомленні ПС о 03:09.

Трохи раніше, інформацію про БпЛА підтвердили і в КМВА.

"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йшлося у повідомленні о 03:05.

Пізніше, о 03:10 кореспонденти Суспільного повідомили, що у столиці пролунали вибухи. Потім, о 03:17, було повторно чути вибухи.

У КМВА попередили людей, що по ворожим цілям працює ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив канал місцевої влади.

Оновлено о 03:21

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 03:27

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА, в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. За попередніми даними, у дворі житлового будинку. Інформація уточнюється. На місце слідують оперативні підрозділи.

Оновлено о 03:40

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків і в

Дніпровському р-ні міста. Попередньо, на територію дитячого садочку.

Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється", — йдеться у повідомленні КМВА.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:18 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.