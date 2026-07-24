У Києві пролунали вибухи: Росія атакує столицю ракетами

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Попередньо, у столиці та області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У денний час у Києві було чути вибухи. Звуки пролунали на тлі оголошеної повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, у регіоні могла працювати протиповітряна оборона. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки, пошкоджень чи постраждалих наразі немає.

Влада закликає киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Новина доповнюється...