Вибух в Києві 28 листопада — на Оболоні зафіксовано пожежу

У Києві пролунав потужний вибух — зафіксовано велику пожежу
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:40
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС
Вибух в Оболонському районі Києва пролунав ввечері, 28 листопада. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють у соцмережах.
Вибух в Києві 28 листопада
У соцмережах пишуть, що після потужного вибуху сталася велика пожежа. За попередньою інформацією, інцидент стався біля гаражів.
Наразі причина вибуху невідома.
Нагадаємо, 20 листопада у Шевченківському районі Києва вибухнула зарядна станція в квартирі, внаслідок чого сталася пожежа.
А 14 листопада в Одеській області сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини.
