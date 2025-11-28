Відео
Головна Київ У Києві пролунав потужний вибух — зафіксовано велику пожежу

У Києві пролунав потужний вибух — зафіксовано велику пожежу

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:40
Вибух в Києві 28 листопада — на Оболоні зафіксовано пожежу
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Вибух в Оболонському районі Києва пролунав ввечері, 28 листопада. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють у соцмережах.

Читайте також:

Вибух в Києві 28 листопада

У соцмережах пишуть, що після потужного вибуху сталася велика пожежа. За попередньою інформацією, інцидент стався біля гаражів.

Наразі причина вибуху невідома.

Нагадаємо, 20 листопада у Шевченківському районі Києва вибухнула зарядна станція в квартирі, внаслідок чого сталася пожежа.

А 14 листопада в Одеській області сталася пожежа в житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини.

Київ пожежа вибух Київська область вогонь
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
