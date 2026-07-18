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Главная Киев В Киеве сотни людей вышли на митинг против отставки Федорова: фоторепортаж

В Киеве сотни людей вышли на митинг против отставки Федорова: фоторепортаж

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Дата публикации 18 июля 2026 14:53
Отставка Федорова — в Киеве проходит митинг в поддержку министра
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Возле театра имени Ивана Франко в Киеве 18 июля десятки людей вышли на мирный митинг. Киевляне выступают против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик с места событий.

Митинг против отставки Федорова в Киеве 18 июля

Неравнодушные киевляне сегодня вышли на митинг и в очередной раз призывают власть пересмотреть решение об отставке Михаила Федорова и продолжить начатые реформы

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Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Митинг в поддержку Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE

Они находятся здесь уже несколько дней подряд и хотят, чтобы министр вернулся к исполнению своих обязанностей. Кроме того, многие украинцы требуют отставки Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Люди скандируют "Испортили — исправляйте"». Также из толпы слышно: "Стояли. Стоим и будем стоять".

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Мирный митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Молодежь на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Митинг в поддержку Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE
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Митинг в поддержку Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE

Участники пришли с картонными плакатами, среди которых были надписи: "Верните Федорова", "Работает — не трогай", "Федоров — борется с коррупцией, власть — увольняет его... у нас вопросы" и т. д.

Отметим, что летом прошлого года у стен театра Франко, расположенного возле Офиса президента, также проходил митинг в поддержку НАБУ и САП.

Как писали Новини.LIVE, это уже не первый мирный протест в поддержку Федорова в Киеве. Впервые жители столицы вышли на улицы 16 июля.

В целом уже несколько дней подряд украинцы выходят на "картонный протест" в разных городах Украины. Среди протестующих — известные артисты, актеры, писатели, военные и все неравнодушные. Все они требуют одного — оставить Михаила Федорова на посту министра обороны.

Михаил Федоров Киев митинг отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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