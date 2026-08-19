У Києві сталася смертельна ДТП на Чоколівському бульварі

Місце ДТП у Києві. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Києві вранці у середу, 19 серпня, сталася смертельна автопригода. За попередніми даними, у Солом'янському районі Києва зафіксовано серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася на Чоколівському бульварі, і наразі очевидці повідомляють про наявність загиблих.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу ГУНП м. Києва.

ДТП у Солом'янському районі Києва 19 серпня

Столичний Чоколівський бульвар став місцем масштабної автомобільної аварії, яка сталася близько о 08:50 та призвела до людських жертв. Легковий автомобіль маркування Volkswagen на значній швидкості врізався у маршрутний автобус. Удар був такої сили, що після зіткнення транспортний засіб не зупинився і влетів прямо у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди.

Наслідки аварії. Фото: Реальний Київ

Правоохоронці підтвердили, що внаслідок аварії є травмовані та загиблі громадяни. Точної кількості жертв та поранених на цю мить не називають, оскільки підрахунок і порятунок людей триває.

Автомобіль винесло від удару на тротуар. Фото: Реальний Київ

Зараз територія довкола місця аварії оточена. Там безперервно працюють бригади швидкої допомоги, які рятують потерпілих. Також на бульвар прибули екіпажі патрульної поліції та спеціалізована слідчо-оперативна група головного управління столичної поліції з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Фахівці детально вивчають локацію, аби повністю з'ясувати механізм зіткнення та всі обставини цієї ранкової трагедії.

Як писали раніше Новини.LIVE, 17 серпня на автодорозі Київ — Чоп у межах Бучанського району сталася масштабна аварія, де зіткнулися три легкові машини. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості передали медикам.

Того ж дня у столиці біля станції метро "Палац Україна" водій легковика втратив контроль над керуванням і вилетів за межі дороги просто на літній майданчик ресторану. На щастя, серйозних жертв вдалося уникнути.

Тим часом на столичній вулиці Білицькій через масштабне підмивання ґрунту та прорив водогону утворилося глибоке провалля, в яке 10 серпня миттєво пішов під землю легковий автомобіль. Водійка зуміла вчасно витягти дитину із салону за секунди до повного затоплення машини, проте сам транспортний засіб зазнав тотальних ушкоджень.