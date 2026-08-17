ДТП біля метро "Палац Україна": авто в'їхало в терасу закладу

Наслідки ДТП. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Києві поблизу станції метро "Палац Україна" сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль з'їхав із проїжджої частини та в'їхав у літню терасу закладу харчування.

Про повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Що відомо про ДТП біля метро "Палац Україна"

За попередньою інформацією, у ДТП потрапили два автомобілі. Внаслідок зіткнення один із них вилетів у бік закладу харчування та перекинувся під конструкцією його тераси.

У салоні BMW перебували двоє чоловіків. Одного з них після аварії забрала швидка допомога.

На момент зіткнення людей на літній терасі закладу та тротуарі поруч не було. Це дозволило уникнути більшої кількості постраждалих.

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"Ми на власні очі побачили, як дві автівки зіткнулися та влетіли в будівлю. Спочатку за звуком навіть подумали, що це ракетний обстріл. Але коли візуально побачили, що одна з машин перекинулася, зрозуміли, що сталася ДТП. На щастя, на терасі в цей момент нікого не було. Якби там перебували люди, після такого зіткнення могли б бути жертви. Також пощастило, що саме в момент аварії ніхто не проходив повз заклад. Після ДТП люди вибігли із закладу та почали перевіряти стан постраждалих. Відомо, що одного чоловіка забрала карета швидкої допомоги. Усередині закладу, на щастя, все залишилося цілим. Пошкоджень зазнав лише фасад. Щодо розміру збитків наразі їх ще встановлюють.", — зауважив очевидець подій.

Також відомо, що роботу закладу вже частково відновили.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Перевернутий автомобіль на терасі київського закладу. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Автомобіль біля тераси. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Поліція Києва прокоментувала ДТП

Поліція встановлює обставини аварії, яка сталася у Голосіївському районі Києва.

За інформацією правоохоронців, ДТП трапилася близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. Зіткнулися два автомобілі BMW. Після удару одна з машин виїхала на територію літньої тераси закладу харчування та перекинулася.

Наразі відомо про одного постраждалого — 36-річного водія одного з автомобілів. Чоловіка госпіталізували, його стан оцінюють як задовільний.

Правоохоронці з’ясовують механізм зіткнення та всі обставини аварії.

Коментар поліції Києва. Скріншот: Facebook

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