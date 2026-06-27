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Головна Київ У Києві стартував міжнародний заплив OCEANMAN

У Києві стартував міжнародний заплив OCEANMAN

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Дата публікації: 27 червня 2026 17:14
Де у Києві проходить міжнародний заплив OCEANMAN та хто бере участь
У Києві розпочався заплив OCEANMAN на відкритій воді. Фото: Новини.LIVE

У столиці розпочався етап міжнародної серії змагань з плавання на відкритій воді OCEANMAN — однієї з найбільших світових подій у цьому виді спорту. Офіційним партнером стійкості духу виступає компанія "НІБУЛОН".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Сотні учасників змагаються на відкритій воді

У змаганнях беруть участь сотні спортсменів і аматорів. Учасники долають дистанції 10 км, 5 км та 2 км, а також змагаються у дитячих стартах OCEANKIDS і командних естафетах OCEANTEAMS.

Етап у Києві є частиною міжнародної серії, яка проходить у десятках країн світу та об’єднує як професійних плавців, так і любителів.

Для багатьох учасників це не лише спортивне випробування, а й перевірка витривалості, характеру та навичок плавання на відкритій воді.

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Новини.LIVE повідомляли, що у Києві жоден муніципальний пляж не має облаштованого укриття для відпочивальників. Тому під час оголошення повітряної тривоги мешканцям і гостям столиці радять завчасно визначити найближче безпечне місце та маршрут до нього.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок вечірньої російської атаки на Київ 25 червня в Дарницькому районі впали уламки ворожих цілей, що спричинило масштабну пожежу у складській будівлі. Рятувальники понад сім годин боролися з вогнем і повністю ліквідували займання вранці 26 червня. На щастя, постраждалих немає.

Київ пляж Змагання
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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