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Главная Киев В Киеве стартовал международный заплыв OCEANMAN

В Киеве стартовал международный заплыв OCEANMAN

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 17:14
Где в Киеве проходит международный заплыв OCEANMAN и кто в нём участвует
В Киеве стартовал заплыв OCEANMAN в открытой воде. Фото: Новини.LIVE

В столице стартовал этап международной серии соревнований по плаванию на открытой воде OCEANMAN — одного из крупнейших мировых событий в этом виде спорта. Официальным партнером по устойчивости духа выступает компания "НИБУЛОН".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Сотни участников соревнуются на открытой воде

В соревнованиях принимают участие сотни спортсменов и любителей. Участники преодолевают дистанции 10 км, 5 км и 2 км, а также соревнуются в детских стартах OCEANKIDS и командных эстафетах OCEANTEAMS.

Этап в Киеве является частью международной серии, которая проходит в десятках стран мира и объединяет как профессиональных пловцов, так и любителей.

Для многих участников это не только спортивное испытание, но и проверка выносливости, характера и навыков плавания в открытой воде.

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Новини.LIVE сообщали, что в Киеве ни на одном муниципальном пляже нет оборудованного укрытия для отдыхающих. Поэтому при объявлении воздушной тревоги жителям и гостям столицы рекомендуют заранее определить ближайшее безопасное место и маршрут к нему.

Новини.LIVE информировали, что в результате вечерней российской атаки на Киев 25 июня в Дарницком районе упали обломки вражеских целей, что привело к масштабному пожару в складском здании. Спасатели более семи часов боролись с огнем и полностью ликвидировали возгорание утром 26 июня. К счастью, пострадавших нет.

Киев пляж Соревнования
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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