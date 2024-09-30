Повітряна тривога у Києві та областях України 30 вересня 2024 року

У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу в Києві та більшості областей України оголошено в ніч проти 30 вересня. Військові фіксують у повітряному просторі країни дрони росіян.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у Києві та областях України 30 вересня
"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 01:06.
Перші ворожі БпЛА було помічені о 21:45. Їх фіксували на Херсонщині (рухались курсом на Миколаївщину) та Сумщині (летіли в напрямку Сум).
Остання інформація щодо ворожих дронів була о 00:36. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наступний рух безпілотників:
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний;
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний;
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний;
- БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс;
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину;
- БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
Станом на 01:10 повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Причиною цього є ворожі дрони, які зафіксовано у повітряному просторі нашої країни.
Нагадаємо, що менше ніж годину тому у Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня України.
Зазначимно, що у ніч проти 29 вересня, ворог також атакував Україну дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.
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