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У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

30 вересня 2024 01:11
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві та областях України 30 вересня 2024 року
Люди в метро Києва під час тривоги. Фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу в Києві та більшості областей України оголошено в ніч проти 30 вересня. Військові фіксують у повітряному просторі країни дрони росіян.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Повітряна тривога в місті Київ", — йдеться у повідомленні о 01:06.

Перші ворожі БпЛА було помічені о 21:45. Їх фіксували на Херсонщині (рухались курсом на Миколаївщину) та Сумщині (летіли в напрямку Сум).

Остання інформація щодо ворожих дронів була о 00:36. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про наступний рух безпілотників:

  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний;
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс;
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину;
  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Станом на 01:10 повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Причиною цього є ворожі дрони, які зафіксовано у повітряному просторі нашої країни.

Нагадаємо, що менше ніж годину тому у Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня України.

Зазначимно, що у ніч проти 29 вересня, ворог також атакував Україну дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.

Київ дрон Шахід-136 повітряна тривога дрони війна в Україні

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