Повітряна тривогу у Києві 26 вересня вночі

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу дронів
26 вересня 2024 01:47
Люди в метро Києві під час тривоги. Фото: УНІАН
Повітряна тривога у Києві та низці інших областей оголошена в ніч проти 26 вересня. Причиною стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
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"Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівської та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні о 01:42.
Інформацію про дрони підтвердили і у Київській міської військовій адміністрації. О 01:50 там повідомили, існує загроза застосування ударних дронів з півночі. Сергій Попко, начальник КМВА, закликав людей бути в укриттях до відбою тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на 01:41 карта повітряних тривог має наступний вигляд.
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