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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу дронів

26 вересня 2024 01:47
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривогу у Києві 26 вересня вночі
Люди в метро Києві під час тривоги. Фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряна тривога у Києві та низці інших областей оголошена в ніч проти 26 вересня. Причиною стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівської та Полтавської областей", — йдеться у повідомленні о 01:42.

Інформацію про дрони підтвердили і у Київській міської військовій адміністрації. О 01:50 там повідомили, існує загроза застосування ударних дронів з півночі. Сергій Попко, начальник КМВА, закликав людей бути в укриттях до відбою тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:41 карта повітряних тривог має наступний вигляд.

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу дронів - фото 1
Карта тривог. Фото: скриншот

 

Київ дрон Шахід-136 повітряна тривога дрони війна в Україні

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