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Головна Київ У Києві та низці областей тривога — що сталося

У Києві та низці областей тривога — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 23:17
Повітряна тривога у Києві 11 липня через дрони
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, пізно ввечері 11 липня. Причиною стали дрони, які в тому числі, загрожують Києву.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Тривога у Києві 11 липня ввечері

Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 23:12. Військові попередили, що для столиці є загроза застосування дронів. Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Наразі основна причина сигналу — дрони.

Повітряна тривога у Києві 11 липня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Київській області лунали вибухи. В регіоні було зафіксовано дрони, в результаті чого працювали сили ППО.

Також ми писали, що пізно ввечері, 9 липня, у Києві та більшості областей теж була тривога. Причиною сигналу теж стали безпілотники.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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