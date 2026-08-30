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Головна Київ У Києві та області готують зміни до комендантської години

У Києві та області готують зміни до комендантської години

Ua ru
30 серпня 2026 23:42
Калашник заявив, що у Києві та області можуть бути зміни до комендантської години
Микола Калашник. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що у Києві та області готують зміни до комендантської години через тривалі повітряні тривоги. Зокрема, розглядається питання цілодобової роботи вокзалів і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міністерства.

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Що відомо про пропозиції щодо змін комендантської години в Україні

У своєму Telegram Калашник розповів, що у нього відбулась нарада з "Укрзалізницею", КМВА та військовим командуванням. Під час зустрічі йшли напрацювання рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

"Працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", — йдеться у повідомленні.

Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та уникнення одночасного прибуття потягів на сусідні платформи.

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Крім того, розглядається скорочення часу посадки й висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози. Проте конкретних змін до годин комендантської години Калашник не назвав.

"Завтра за ініціативою премʼєр-міністра Сергія Корецького представимо напрацьовані пропозиції. Усі рішення — лише після погодження з військовими", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни вже 4 дні поспіль інтенсивно атакують Київ та область дронами, внаслідок чого у столиці дуже часто лунає сигнали повітряної тривоги та фіксуються наслідки обстрілу.

На тлі нової тактики російських атак, вчора прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що в країні планують переглянути підходи до комендантської години. Окрім того, влада працює над змінами в роботі столиці, економіки і не тільки, щоб міста функціонували навіть під час тривалих сигналів тривоги.

Також ми писали, що у Києві на станції метро "Сирець" почали тестувати зони для розміщення пасажирів під час тривог.

Київ комендантська година обстріли повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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