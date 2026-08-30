Калашник заявил, что в Киеве и области могут быть внесены изменения в комендантский час

Николай Калашник. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что в Киеве и области готовятся изменения в режиме комендантского часа из-за длительных воздушных тревог. В частности, рассматривается вопрос о круглосуточной работе вокзалов и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт министерства.

Реклама

Что известно о предложениях по изменениям комендантского часа в Украине

В своем Telegram Калашник рассказал, что у него состоялось совещание с "Укрзализныцей", КМВА и военным командованием. Во время встречи обсуждались варианты решений для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

"Работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики", — говорится в сообщении.

Среди предложений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, а также предотвращение одновременного прибытия поездов на соседние платформы.

Читайте также:

Кроме того, рассматривается сокращение времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы. Однако конкретных изменений в часах комендантского часа Калашник не назвал.

"Завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого представим наработанные предложения. Все решения — только после согласования с военными", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне уже 4 дня подряд интенсивно атакуют Киев и область дронами, в результате чего в столице очень часто раздаются сигналы воздушной тревоги и фиксируются последствия обстрелов.

На фоне новой тактики российских атак вчера премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил, что в стране планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу. Кроме того, власти работают над изменениями в функционировании столицы, экономики и не только, чтобы города могли функционировать даже во время длительных сигналов тревоги.

Также мы писали, что в Киеве на станции метро «Сырец» начали тестировать зоны для размещения пассажиров во время тревог.