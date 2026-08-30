Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве и области готовят изменения в комендантском часе

В Киеве и области готовят изменения в комендантском часе

Ua ru
30 августа 2026 23:42
Калашник заявил, что в Киеве и области могут быть внесены изменения в комендантский час
Николай Калашник. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что в Киеве и области готовятся изменения в режиме комендантского часа из-за длительных воздушных тревог. В частности, рассматривается вопрос о круглосуточной работе вокзалов и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт министерства.

Реклама

Что известно о предложениях по изменениям комендантского часа в Украине

В своем Telegram Калашник рассказал, что у него состоялось совещание с "Укрзализныцей", КМВА и военным командованием. Во время встречи обсуждались варианты решений для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

"Работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики", — говорится в сообщении.

Среди предложений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, а также предотвращение одновременного прибытия поездов на соседние платформы.

Читайте также:

Кроме того, рассматривается сокращение времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы. Однако конкретных изменений в часах комендантского часа Калашник не назвал.

"Завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого представим наработанные предложения. Все решения — только после согласования с военными", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне уже 4 дня подряд интенсивно атакуют Киев и область дронами, в результате чего в столице очень часто раздаются сигналы воздушной тревоги и фиксируются последствия обстрелов.

На фоне новой тактики российских атак вчера премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил, что в стране планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу. Кроме того, власти работают над изменениями в функционировании столицы, экономики и не только, чтобы города могли функционировать даже во время длительных сигналов тревоги.

Также мы писали, что в Киеве на станции метро «Сырец» начали тестировать зоны для размещения пассажиров во время тревог.

Киев комендантский час обстрелы воздушная тревога война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации