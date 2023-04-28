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У Києві та області пролунали вибухи: КМВА повідомляє про роботу ППО

28 квітня 2023 04:49
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Інна Буряк
редактор
У Києві та області пролунали вибухи: КМВА повідомляє про роботу ППО
Світанок у столиці після ракетного обстрілу. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 28 квітня, у Києві та області було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Київські Telegram-канали інформують про запуски ракет та звуки вибухів.

 

4.57 КМВА повідомляє про роботу ППО.

5.10 КОВА повідомляє про ППО та закликає до інформаційної тиші.

Нагадаємо, що воєнний аналітик Олексій Гетьман зазначив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався й завершиться деокупацією загарбаних Росією українських територій. Він наголосив, що ми маємо вийти на певні рубежі.

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