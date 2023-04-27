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Козацьке минуле Оболонського острова: у Києві знайшли унікальні пам'ятки

27 квітня 2023 05:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Козацьке минуле Оболонського острова: у Києві знайшли унікальні пам'ятки
Археологічні пам'ятки свідчать про козацьке минуле. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Оболонському острові у Києві знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила столична активістка та керівниця ГО "Почайна" Аннабелла Моріна.

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За її словами, під час будівельних робіт на острові знайшли козацьку люльку, лунницю з емаллю III–VIII століть, кераміку, монети, а також кулі від мушкетів.

Моріна наголосила на необхідності подальших досліджень, які, до слова, перед початком будівництва не проводилися.

 Пам'ятки свідчать про козацьке минуле Оболонського острова. Фото: скріншот

Активісти та археологи тепер вимагають якнайшвидшого доступу до території. 

Нагадаємо, французькі археологи відкрили раніше невідоме поховання часів античного міста Лютеція. Ділянка старовинного некрополя не була порушена численними будівельними роботами і збереглася в незмінному вигляді.

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