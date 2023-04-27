Козацьке минуле Оболонського острова: у Києві знайшли унікальні пам'ятки
На Оболонському острові у Києві знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила столична активістка та керівниця ГО "Почайна" Аннабелла Моріна.
За її словами, під час будівельних робіт на острові знайшли козацьку люльку, лунницю з емаллю III–VIII століть, кераміку, монети, а також кулі від мушкетів.
Моріна наголосила на необхідності подальших досліджень, які, до слова, перед початком будівництва не проводилися.
Активісти та археологи тепер вимагають якнайшвидшого доступу до території.
Нагадаємо, французькі археологи відкрили раніше невідоме поховання часів античного міста Лютеція. Ділянка старовинного некрополя не була порушена численними будівельними роботами і збереглася в незмінному вигляді.