У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи в Дарницькому районі

Безпілотник "Шахед". Фото ілюстративне: Reuters

У Києві в Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника на територію навчального закладу. За останніми даними жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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За його словами, уламки дрона впали безпосередньо на шкільну територію, однак, на щастя, обійшлося без займання та постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Інцидент стався на тлі масованої атаки дронами-камікадзе по Україні. Станом на 7:50, за інформацією моніторингових ресурсів, у повітряному просторі країни перебувало понад 25 ворожих БпЛА. У столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 08:35 22 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакувала Україну дронами в ніч проти 22 травня.

У Києві вранці, 22 травня, близько о 08:00 лунали потужні вибухи — ППО відбивала атаку "Шахедів".