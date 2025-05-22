Вибухи у Києві 22 травня — чим атакують росіяни

У Києві пролунали потужні вибухи
Вибухи у Києві зараз, 22 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують столицю безпілотниками типу Shahed.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Києві
Вибухи у Києві жителі чули близько 07:56. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух декількох груп російських безпілотників через Чернігівщину на Київську область та столицю.
"Київ — залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею", — йдеться у повідомленні військових.
Раніше ми писали, що у ніч проти 22 травня вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області.
А напередодні, 21 травня, внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Бориспільський район Київської області постраждала родина.
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