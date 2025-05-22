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У Києві пролунали потужні вибухи

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Дата публікації: 22 травня 2025 08:00
Вибухи у Києві 22 травня — чим атакують росіяни
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Крымский ветер \ Telegram

Вибухи у Києві зараз, 22 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують столицю безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві жителі чули близько 07:56. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 07:47 22 травня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух декількох груп російських безпілотників через Чернігівщину на Київську область та столицю.

"Київ — залишайтесь в укриттях! БпЛА над столицею", — йдеться у повідомленні військових.

Вибухи у Києві
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше ми писали, що у ніч проти 22 травня вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області.

А напередодні, 21 травня, внаслідок нічної атаки російського безпілотника на Бориспільський район Київської області постраждала родина.

Київ вибух обстріли війна в Україні безпілотник БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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