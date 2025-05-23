Обстріл Києва 23 травня — уламки безпілотника впали у Голосіївському районі

Рятувальник на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 23 травня, в Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, у Голосіївському районі Києва на відкриту місцевість впали уламки російського безпілотника.

"Внаслідок падіння уламків пошкоджено авто, без займання", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Ткаченка у Telegram

Мер Києва Віталій Кличко у Telegram додав, що російські безпілотники продовжують атакувати столицю.

"БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — закликав мер міста.

Повідомлення Кличка у Telegram

Раніше ми писали, що вибухи у Києві ввечері 23 травня пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакували столицю безпілотниками.

Також ми писали, що вибухи 23 травня лунали і в Одесі. Тоді росіяни запустили балістичні ракети із Криму.