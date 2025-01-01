У Києві зафіксували падіння уламків

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

У Києві внаслідок атаки ударних безпілотників збройних сил Росії зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Падіння уламків у Києві

У Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків після атаки російських ударних безпілотників на столицю. За попередніми даними, рештки збитого ворожого БпЛА впали на нежитлову будівлю.

Даних про постраждалих не надходило. Інформація щодо пошкоджень наразі з'ясовується.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали вибухи. Раніше повідомлялося, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.