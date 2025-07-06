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Головна Київ У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — чим атакує ворог

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — чим атакує ворог

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 05:59
Через загрозу атаками балістикою у Києві оголосили повітряну тривогу
Система ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Києві знову лунає повітряна тривога. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

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Що відомо на цей момент

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Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Повідомляється, що спостерігається загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет.

Місцева влада нагадує, що всі мешканці Києва можуть скористуватись мапою укриттів, а також повідомляти відповідні служби у випадку, коли до укриттів немає доступу.

Оновлення інформації

На 06:16 у Києві скасували повітряну тривогу. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вже атакували столицю. Ворог бив дронами-камікадзе і у Вишгородському районі є постраждалі та руйнування. 

Також ми інформували, що цієї ночі окупанти атакували Харківщину. Через удар дронами-камікадзе у місті двоє постраждалих, серед яких немовля

Київ повітряна тривога війна в Україні атака балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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