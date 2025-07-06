Через загрозу атаками балістикою у Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — чим атакує ворог
В Києві знову лунає повітряна тривога. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМВА.
Що відомо на цей момент
Повідомляється, що спостерігається загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет.
Місцева влада нагадує, що всі мешканці Києва можуть скористуватись мапою укриттів, а також повідомляти відповідні служби у випадку, коли до укриттів немає доступу.
Оновлення інформації
На 06:16 у Києві скасували повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти вже атакували столицю. Ворог бив дронами-камікадзе і у Вишгородському районі є постраждалі та руйнування.
Також ми інформували, що цієї ночі окупанти атакували Харківщину. Через удар дронами-камікадзе у місті двоє постраждалих, серед яких немовля.
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