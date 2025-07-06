У Вишгородському районі через атаку дронів РФ є постраждалі та руйнування

Спалене авто внаслідок атаки дронів окупантів РФ. Фото: ДСНС

Цієї ночі російські окупанти знову атакували столичний регіон. В результаті у Вишгородському районі Київщини є постраждалі та руйнування приватної власності.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки окупантів

У Київській ОВА інформують, що через атаку дронів є троє постраждалих. 35-річний чоловік дістав осколкові поранення спини, рук і ніг. 79-річна жінка та 75-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим надали допомогу на місці.

З одного із помешкань рятувальники деблокували 86-річну жінку — їй також надається необхідна медична допомога.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджено два багатоповерхові будинки. Вогонь повністю знищив чотири гаражі та автомобіль, ще три автівки зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Харківщину. Через удар дронами-камікадзе у місті двоє постраждалих, серед яких немовля.

Також 4 липня на Харківщині було чутно понад десяток вибухів. Росіяни атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками.