У столиці України пролунали вибухи після повідомлення про ракетну атаку

Українська ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вже вдруге за декілька годин російські окупанти атакують столицю України. У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу удару балістичними ракетами, проте наслідки атаки вже є.

Про це повідомляють у КМДА.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення про повітряну тривогу у Києві. Фото: Скриншот

Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів. Тим часом кореспондент Новини.LIVE повідомляє про відразу три вибухи.

Щодо звуку вибухів, то за повідомленням мера столиці Віталія Кличка, вони пов'язані з роботою ППО.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Тим часом стало відомо, що медики зараз прямують на місце падіння уламків ракети у Солом'янському районі Києва. Також у КМВА повідомили про пожежу в нежитловому приміщенні.

На 01:36 у Києві оголошено про ВІДБІЙ повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли про подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.

Крім того, росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.