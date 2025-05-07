У столиці України пролунали вибухи після повідомлення про ракетну атаку

У Києві вибухи — було оголошено повітряну тривогу через балістику
Вже вдруге за декілька годин російські окупанти атакують столицю України. У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу удару балістичними ракетами, проте наслідки атаки вже є.
Про це повідомляють у КМДА.
Що відомо на цей момент
Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів. Тим часом кореспондент Новини.LIVE повідомляє про відразу три вибухи.
Щодо звуку вибухів, то за повідомленням мера столиці Віталія Кличка, вони пов'язані з роботою ППО.
Тим часом стало відомо, що медики зараз прямують на місце падіння уламків ракети у Солом'янському районі Києва. Також у КМВА повідомили про пожежу в нежитловому приміщенні.
На 01:36 у Києві оголошено про ВІДБІЙ повітряної тривоги.
Раніше ми повідомляли про подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.
Крім того, росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.
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