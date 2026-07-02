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Головна Київ У Києві вибухи, в центрі палає готель: вночі може бути комбінований удар

У Києві вибухи, в центрі палає готель: вночі може бути комбінований удар

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 00:22
Обстріл Києва 2 липня - горить готель, є загроза ракетного удару
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

В ніч з 1 проти 2 липня Росія масовано атакує Київ дронами. У місті лунають вибухи, вже зафіксовано пожежу, але вночі може бути ще й комбінований удар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА та моніторингові Telegram-канали.

Що відомо про атаку РФ на Київ

Перші вибухи у Києві було чути після 21:00, оскільки ворог атакує столицю дронами. У місті працювали сили ППО і наразі атака досі триває. Причому вже відомо про перші наслідки обстрілу.

Мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram написав, у Деснянському та Шевченківському районах зафіксовано падіння уламків дронів. Зокрема:

  • у Деснянському районі уламки впали біля приватного будинку, обійшлося без пожежі;
  • у Шевченківському районі уламки впали на територію нежитлової будівлі. Пізніше Кличко уточнив, що палає дах триповерхової нежитлової будівлі.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що атака дронів може бути у кілька хвиль. Окрім того, за його словами, у Шевченківському районі внаслідок атаки сталася пожежа у готелі. Пізніше Кличко теж це підтвердив та сказав, що готель палає в центрі міста.

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Пости Кличка та Ткаченка. Фото: скриншот

Що відомо про загрозу масованого обстрілу

За даними моніторингових каналів, росіяни вже підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Загалом, орієнтовно, на пускові рубежі летять близько 10 бортів.

Окрім того, росіяни запускають в нашому України велику кількість "Шахедів" і, попередньо, запуски можуть тривати до самого ранку.

Також за даними моніторингових каналів ворог підготував для ударів по Україні балістичні ракети, а саме 36 "Іскандерів" та до 12 "Цирконів".

Основною ціллю сьогоднішньої атаки може стати Київ та Київська область, а також ще низка інших регіонів. Була також інформація, що ворог може бити по енергетиці.

Що варто знати про загрозу атаки РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 липня попередив, що Росія може готувати сьогодні вночі масований обстріл. У зв'язку з цим він закликав громадян уважно реагувати на тривоги та користуватися укриттями.

Також ми писали, що мережа АЗК WOG тимчасово закрила у Києві та ще семи регіонах свої АЗС. Причиною є загроза нічного обстрілу.

Київ обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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