У Києві 4 січня вибухнув автомобіль — є травмовані

Рятувальники біля авто. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини/Facebook

В Оболонському районі Києва вибухнула автівка. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші відповідні служби.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві

Вибух авто у Києві

Правоохоронці повідомили, що у Облонському районі був зафіксований вибух позашляховика.

Допис поліції Києва у Telegram. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, внаслідок цього вибуху є травмовані. Кадри з місця події ширятся у інтернеті.

Більш детальна інформація буде надана поліцією згодом.

Нагадаємо, що у Києві 26 грудня вибухнув пасажирський автобус. Вибух автобуса трапився у Подільському районі.

Раніше ми також інформували, що на Черкащині підірвали автівку місцевого депутата Віталія Сторожука. Посадовець заявив про спробу замаху на його життя.