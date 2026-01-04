Відео
Україна
Популярні запити

Головна Київ У Києві вибухнув автомобіль — є травмовані

У Києві вибухнув автомобіль — є травмовані

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 11:07
У Києві 4 січня вибухнув автомобіль — є травмовані
Рятувальники біля авто. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини/Facebook

В Оболонському районі Києва вибухнула автівка. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші відповідні служби. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві

Читайте також:

Вибух авто у Києві 

Правоохоронці повідомили, що у Облонському районі був зафіксований вибух позашляховика. 

У Києві вибухнув автомобіль — є травмовані - фото 1
Допис поліції Києва у Telegram. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, внаслідок цього вибуху є травмовані. Кадри з місця події ширятся у інтернеті. 

Більш детальна інформація буде надана поліцією згодом.

Нагадаємо, що у Києві 26 грудня вибухнув пасажирський автобус. Вибух автобуса трапився у Подільському районі.

Раніше ми також інформували, що на Черкащині підірвали автівку місцевого депутата Віталія Сторожука. Посадовець заявив про спробу замаху на його життя.

Київ вибух авто автомобіль Оболонь
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
