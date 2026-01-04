У Києві 4 січня вибухнув автомобіль — є травмовані

У Києві вибухнув автомобіль — є травмовані
В Оболонському районі Києва вибухнула автівка. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші відповідні служби.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві
Вибух авто у Києві
Правоохоронці повідомили, що у Облонському районі був зафіксований вибух позашляховика.
За попередньою інформацією, внаслідок цього вибуху є травмовані. Кадри з місця події ширятся у інтернеті.
Більш детальна інформація буде надана поліцією згодом.
Нагадаємо, що у Києві 26 грудня вибухнув пасажирський автобус. Вибух автобуса трапився у Подільському районі.
Раніше ми також інформували, що на Черкащині підірвали автівку місцевого депутата Віталія Сторожука. Посадовець заявив про спробу замаху на його життя.
