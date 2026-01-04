В Киеве 4 января взорвался автомобиль - есть травмированные

В Киеве взорвался автомобиль — есть травмированные
В Оболонском районе Киева взорвалась машина. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие соответствующие службы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве
Взрыв авто в Киеве
Правоохранители сообщили, что в Облонском районе был зафиксирован взрыв внедорожника.
По предварительной информации, в результате этого взрыва есть травмированные. Кадры с места происшествия ширятся в интернете.
Более подробная информация будет предоставлена полицией позже.
Напомним, что взрыв в Николаеве прогремел в ночь на 3 января. Враг атакует город дронами.
Ранее мы также информировали, что в Харькове 2 января прогремели мощные взрывы. Известно, что взрывы были слышны в центре города.
Читайте Новини.LIVE!