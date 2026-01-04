Видео
Главная Киев В Киеве взорвался автомобиль — есть травмированные

В Киеве взорвался автомобиль — есть травмированные

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 11:07
В Киеве 4 января взорвался автомобиль - есть травмированные
Спасатели возле авто. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины/Facebook

В Оболонском районе Киева взорвалась машина. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие соответствующие службы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве

Читайте также:

Взрыв авто в Киеве

Правоохранители сообщили, что в Облонском районе был зафиксирован взрыв внедорожника.

У Києві вибухнув автомобіль — є травмовані - фото 1
Сообщение полиции Киева в Telegram. Фото: скриншот

По предварительной информации, в результате этого взрыва есть травмированные. Кадры с места происшествия ширятся в интернете.

Более подробная информация будет предоставлена полицией позже.

Напомним, что взрыв в Николаеве прогремел в ночь на 3 января. Враг атакует город дронами.

Ранее мы также информировали, что в Харькове 2 января прогремели мощные взрывы. Известно, что взрывы были слышны в центре города.

