В Киеве 4 января взорвался автомобиль - есть травмированные

В Оболонском районе Киева взорвалась машина. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие соответствующие службы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве

Взрыв авто в Киеве

Правоохранители сообщили, что в Облонском районе был зафиксирован взрыв внедорожника.

По предварительной информации, в результате этого взрыва есть травмированные. Кадры с места происшествия ширятся в интернете.

Более подробная информация будет предоставлена полицией позже.

Напомним, что взрыв в Николаеве прогремел в ночь на 3 января. Враг атакует город дронами.

Ранее мы также информировали, что в Харькове 2 января прогремели мощные взрывы. Известно, что взрывы были слышны в центре города.