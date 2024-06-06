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У Києві відбулась фотовиставка до роковин підриву росіянами Каховської ГЕС — щемливі кадри

6 червня 2024 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Херсон. Висока вода" — фотовиставка Вікторії Івлєвої до роковин підриву Каховської ГЕС
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні у середу, 5 червня, відбулося відкриття фотовиставки "Херсон. Висока вода" журналістки Вікторії Івлєвої. Захід присвячений роковинам підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.  

Журналісти Новини.LIVE побували на відкритті фотовиставки.

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Виставка фото "Херсон. Висока вода"

Як відомо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, скоївши воєнний злочин і акт екоциду. Внаслідок цього постраждали десятки тисяч людей, затопило близько 100 населених пунктів.

Виставка фото Вікторії Івлєвої
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Виставка фото до роковин підриву Каховської ГЕС
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Фотовиставка присвячена роковинам підриву Кахоївської дамби
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

"Я приїхала до Херсона 8 червня і пробула там майже два місяці, документуючи наслідки підриву Каховської ГЕС армією Росії. У пам'яті все злилося в одну гнітючу картину суцільної руйнації, затхлої води, очеретяних стін, що підгнили та взялися пліснявою, лежачих шкереберть зламаних меблів та нещасних людей, які й надалі жили в тому всьому", — згадує Івлєва.

Виставка Вікторії Івлєвої в Києві
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Фотовиставка "Херсон. Велика вода" у Києві
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Фото з виставки Вікторії Івлєвої "Херсон. Велика вода"
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Жінка разом зі своєю колегою Світланою Горовою організовувала бригади з місцевих чоловіків для евакуації постраждалих.

"Заходиш у будинок — шпалери змиті, а подекуди в стінах просто промоїни, підлога зі стелею мало не місцями помінялися, бруд, мул, усе в якійсь липкій гидоті з річкового дна. Тонни викинутого майна, що стало вмить непридатним; тонни, тонни того, що за кілька днів до цього було будинком, одягом, садом; купи мокрих книжок різними мовами, що розповзаються по швах, телевізори та швейні машинки, забиті глиною і мулом так, що відшкребти їх неможливо, бите скло, дика спека та вологість — і пливе над усім огидний сморід", — розповідає журналістка.

Виствка фотографій до роковин підриву Каховської ГЕС
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Фото до роковин підриву Каховської ГЕС
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Виставка "Херсон. Велика вода" у Києві
Виставка фото Вікторії Івлєвої. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Що відомо про Вікторію Івлєву

Вікторія Івлєва — російська фотодокументалістка, журналістка й волонтерка, лауреатка премії World Press Photo за репортаж з Чорнобильського реактора. З 2014 року відкрито підтримує Україну. Займалась евакуацією людей із прифронтових та окупованих територій.

Журналістка Вікторія Івлєва
Журналістка Вікторія Івлєва. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни мешкає в Києві, займається фотографією, журналістикою та волонтерством. Її старший син волонтерить на Донбасі, розвозить воду до прифронтових сіл, молодший — бойовий медик.

​ Журналістка Вікторія Івлєва
Журналістка Вікторія Івлєва. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Який має вигляд Каховське водосховище зараз

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися перші кадри після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області 6 червня 2023 року. Є підозра, що відео знімали російські окупанти. Наразі на місці Каховського водосховища утворився густий ліс.

Водночас еколог Вадим Манюк розповів, що в Каховське водосховище повертається вода. Так, частина колишньої території, яка раніше була осушена, тепер знову затоплена, що сприятливо впливає на екологічну ситуацію.

війна в Україні
Росія
фото
Україна
Київ
окупанти
виставки
Каховська ГЕС
журналісти
війна

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