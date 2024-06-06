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В Киеве прошла фотовыставка к годовщине подрыва россиянами Каховской ГЭС — щемящие кадры

6 июня 2024 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Херсон. Высокая вода" — фотовыставка Виктории Ивлевой к годовщине подрыва Каховской ГЭС
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду, 5 июня, состоялось открытие фотовыставки "Херсон. Высокая вода" журналистки Виктории Ивлевой. Мероприятие посвящено годовщине подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС.

Журналисты Новини.LIVE побывали на открытии фотовыставки.

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Выставка фото "Херсон. Высокая вода"

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, совершив военное преступление и акт экоцида. В результате пострадали десятки тысяч человек, затопило около 100 населенных пунктов.

Выставка фото Виктории Ивлевой
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Выставка фото к годовщине подрыва Каховской ГЭС
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Фотовыставка посвящена годовщине подрыва Каховской дамбы
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

"Я приехала в Херсон 8 июня и пробыла там почти два месяца, документируя последствия подрыва Каховской ГЭС армией России. В памяти все слилось в одну удручающую картину сплошного разрушения, затхлой воды, камышовых стен, подгнившихся и взявшихся плесенью, лежащих кувырком сломанной мебели и несчастных людей, которые и дальше жили в том всем", — вспоминает Ивлева.

Выставка Виктории Ивлевой в Киеве
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Фотовыставка "Херсон. Большая вода" в Киеве
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Фото с выставки Виктории Ивлевой "Херсон. Большая вода"
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Женщина вместе со своей коллегой Светланой Горовой организовывала бригады из местных мужчин для эвакуации пострадавших.

"Заходишь в дом — обои смыты, а кое-где в стенах просто промоины, пол с потолком чуть ли не местами поменялись, грязь, ил, все в какой-то липкой мерзости с речного дна. Тонны выброшенного имущества, что стало моментально непригодным; тонны, тонны что за несколько дней до этого было домом, одеждой, садом; груды мокрых книг на разных языках, расползающиеся по швам, телевизоры и швейные машинки, забитые глиной и илом так, что отдраить их невозможно, битое стекло, дикая жара и влажность — и плывет над всем отвратительная вонь", — рассказывает журналистка.

Выставка фотографий к годовщине подрыва Каховской ГЭС
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Фото к годовщине подрыва Каховской ГЭС
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Выставка "Херсон. Большая вода" в Киеве
Выставка фото Виктории Ивлевой. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Что известно о Виктории Ивлевой

Виктория Ивлева — российский фотодокументалист, журналист и волонтер, лауреат премии World Press Photo за репортаж из Чернобыльского реактора. С 2014 года открыто поддерживает Украину. Занималась эвакуацией людей с прифронтовых и оккупированных территорий.

Журналистка Виктория Ивлева
Журналистка Виктория Ивлева. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны проживает в Киеве, занимается фотографией, журналистикой и волонтерством. Ее старший сын волонтерит на Донбассе, развозит воду в прифронтовые деревни, младший — боевой медик.

​ Журналистка Виктория Ивлева
Журналистка Виктория Ивлева. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Как выглядит Каховское водохранилище сейчас

Напомним, недавно появились первые кадры после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня 2023 года. Есть подозрение, что видео снимали российские оккупанты. Сейчас на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.

В то же время эколог Вадим Манюк рассказал, что в Каховское водохранилище возвращается вода. Так, часть бывшей территории, которая ранее была осушена, теперь снова затоплена, что благоприятно влияет на экологическую ситуацию.

война в Украине
Россия
фото
Украина
Киев
оккупанты
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Каховская ГЭС
журналисты
війна

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