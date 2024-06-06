"Херсон. Высокая вода" — фотовыставка Виктории Ивлевой к годовщине подрыва Каховской ГЭС

В Киеве прошла фотовыставка к годовщине подрыва россиянами Каховской ГЭС — щемящие кадры
В Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в среду, 5 июня, состоялось открытие фотовыставки "Херсон. Высокая вода" журналистки Виктории Ивлевой. Мероприятие посвящено годовщине подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС.
Журналисты Новини.LIVE побывали на открытии фотовыставки.
Выставка фото "Херсон. Высокая вода"
Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, совершив военное преступление и акт экоцида. В результате пострадали десятки тысяч человек, затопило около 100 населенных пунктов.
"Я приехала в Херсон 8 июня и пробыла там почти два месяца, документируя последствия подрыва Каховской ГЭС армией России. В памяти все слилось в одну удручающую картину сплошного разрушения, затхлой воды, камышовых стен, подгнившихся и взявшихся плесенью, лежащих кувырком сломанной мебели и несчастных людей, которые и дальше жили в том всем", — вспоминает Ивлева.
Женщина вместе со своей коллегой Светланой Горовой организовывала бригады из местных мужчин для эвакуации пострадавших.
"Заходишь в дом — обои смыты, а кое-где в стенах просто промоины, пол с потолком чуть ли не местами поменялись, грязь, ил, все в какой-то липкой мерзости с речного дна. Тонны выброшенного имущества, что стало моментально непригодным; тонны, тонны что за несколько дней до этого было домом, одеждой, садом; груды мокрых книг на разных языках, расползающиеся по швам, телевизоры и швейные машинки, забитые глиной и илом так, что отдраить их невозможно, битое стекло, дикая жара и влажность — и плывет над всем отвратительная вонь", — рассказывает журналистка.
Что известно о Виктории Ивлевой
Виктория Ивлева — российский фотодокументалист, журналист и волонтер, лауреат премии World Press Photo за репортаж из Чернобыльского реактора. С 2014 года открыто поддерживает Украину. Занималась эвакуацией людей с прифронтовых и оккупированных территорий.
С начала полномасштабной войны проживает в Киеве, занимается фотографией, журналистикой и волонтерством. Ее старший сын волонтерит на Донбассе, развозит воду в прифронтовые деревни, младший — боевой медик.
Как выглядит Каховское водохранилище сейчас
Напомним, недавно появились первые кадры после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области 6 июня 2023 года. Есть подозрение, что видео снимали российские оккупанты. Сейчас на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.
В то же время эколог Вадим Манюк рассказал, что в Каховское водохранилище возвращается вода. Так, часть бывшей территории, которая ранее была осушена, теперь снова затоплена, что благоприятно влияет на экологическую ситуацию.
Читайте Новини.LIVE!