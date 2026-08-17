У Києві військовий у СЗЧ заволодів авто та виставив його на продаж

Автомобіль, яким заволоділи. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали 33-річного військовослужбовця, який перебував у СЗЧ та, за даними слідства, незаконно заволодів автомобілем Citroën. Чоловік мав передати власниці ключі й документи на машину, однак натомість почав користуватися авто та згодом виставив його на продаж в інтернеті.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, передає Новини.LIVE.

Як зник автомобіль

До поліції звернулася мешканка Деснянського району Києва. Жінка повідомила, що зник автомобіль Citroën, який належить її чоловікові та був припаркований біля будинку.

Як з’ясували правоохоронці, власник машини, який нині захищає Україну на фронті, попросив знайомого передати його дружині ключі та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Однак чоловік доручив це іншому знайомому. Той, за версією слідства, вирішив скористатися ситуацією у власних інтересах.

Читайте також:

Спочатку він їздив на автомобілі для особистих потреб, а згодом розмістив в інтернеті оголошення про продаж машини. Таким чином, за даними поліції, чоловік планував отримати гроші за чуже майно.

Поліція затримала підозрюваного

Особу чоловіка та його місце перебування правоохоронці встановили за допомогою аналітиків сектору кримінального аналізу.

Ним виявився 33-річний військовослужбовець, який перебував у самовільному залишенні частини. Поліцейські затримали його та знайшли викрадений автомобіль.

Машину вилучили та повернули законному власнику.

Підозрюваний. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що на Теремках у Києві масштаб вирубки дерев через будівництво теплотраси можна було значно зменшити. За словами голови Київського осередку Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Олексія Шемотюка, за умови коригування проєкту замість запланованої вирубки сотень дерев можна було б обійтися приблизно 20.

Новини.LIVE інформували, що у Києві кілька сотень людей вийшли на протестну ходу, присвячену діалогу між владою та суспільством і відповідальності посадовців. Учасники акції тримали українські прапори та плакати й озвучили низку вимог до влади.