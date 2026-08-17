В Киеве военнослужащий из СЗЧ завладел автомобилем и выставил его на продажу

Автомобиль, который был угнан. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали 33-летнего военнослужащего, который находился в отпуске по личным обстоятельствам и, по данным следствия, незаконно завладел автомобилем Citroën. Мужчина должен был передать владелице ключи и документы на машину, однако вместо этого начал пользоваться автомобилем и впоследствии выставил его на продажу в интернете.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, передает Новини.LIVE.

Как пропал автомобиль

В полицию обратилась жительница Деснянского района Киева. Женщина сообщила, что пропал автомобиль Citroën, принадлежащий ее мужу и припаркованный возле дома.

Как выяснили правоохранители, владелец машины, который сейчас защищает Украину на фронте, попросил знакомого передать его жене ключи и свидетельство о регистрации автомобиля.

Однако мужчина поручил это другому знакомому. Тот, по версии следствия, решил воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Читайте также:

Сначала он ездил на автомобиле для личных нужд, а впоследствии разместил в интернете объявление о продаже машины. Таким образом, по данным полиции, мужчина планировал получить деньги за чужое имущество.

Полиция задержала подозреваемого

Личность мужчины и его местонахождение правоохранители установили с помощью аналитиков сектора криминального анализа.

Им оказался 33-летний военнослужащий, находившийся в самовольном отсутствии из части. Полицейские задержали его и нашли угнанный автомобиль.

Машину изъяли и вернули законному владельцу.

Подозреваемый. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Киева

Новини.LIVE писали, что на Теремках в Киеве масштабы вырубки деревьев из-за строительства теплотрассы можно было значительно уменьшить. По словам председателя Киевского отделения Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Алексея Шемотюка, при условии корректировки проекта вместо запланированной вырубки сотен деревьев можно было бы обойтись примерно 20.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве несколько сотен человек вышли на протестный марш, посвященный диалогу между властью и обществом и ответственности чиновников. Участники акции держали украинские флаги и плакаты и озвучили ряд требований к власти.