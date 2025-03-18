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У Києві змінюють правила роботи транспорту під час тривог

18 березня 2025 12:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Громадський транспорт Києва змінює правила руху під час тривог
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

З 21 березня у Києві змінюються правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відтепер як комунальний, так і приватний транспорт не припинятиме рух повністю, а діятиме за оновленим алгоритмом.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

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Згідно з нововведеннями, під час оголошення повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів, розташованих на маршруті. Пасажири зможуть за бажанням залишити салон та скористатися укриттям.

Водії повідомлятимуть про можливість подальшого руху, після чого транспорт продовжуватиме курсувати за маршрутом. Ці зміни будуть закріплені у посадових інструкціях водіїв. 

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Повідомлення Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися!" — заявив Ткаченко. 

Нагадаємо, у КМДА тривалий час точилися дискусії та суперечки щодо роботи наземного громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги. 

Також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило перелік порушень у випадку яких водій громадського транспорту має право висадити пасажира

Київ повітряна тривога громадський транспорт Тимур Ткаченко
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