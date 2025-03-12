Як працюватиме транспорт Києва під час повітряних тривог — яке рішення КМДА

Громадський транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Рада оборони Києва вирішила відправити на доопрацювання рішення щодо можливих змін у роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги. Там не дійшли спільної думки щодо того, як має функціонувати транспорт у випадку оголошення повітряної трривоги.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Микола Поворозник пояснив, що ситуація з безпекою в столиці не зазнала змін із 2022 року, а звернення міської влади до ДСНС, військових і поліції щодо зміни алгоритму руху громадського транспорту не отримали позитивної відповіді. Мовляв, безпекова ситуація не дозволяє змінювати чинний порядок руху транспорту.

Проєкт рішення, що розглядали на засіданні, передбачав можливість самостійного ухвалення рішення водієм щодо продовження руху або зупинки транспорту під час тривоги. Це, за словами заступника голови КМДА, могло б призвести до хаосу та конфліктів із пасажирами, а також покладало б надмірну відповідальність на водіїв.

"Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення", – висловився Микола Поворозник.

Чи буде працювати метро в Києві під час тривоги

Він наголосив, що документ стосувався лише наземного транспорту, тоді як щодо роботи метро жодних змін не пропонували. Крім того, залишається незрозумілим, як має працювати електротранспорт, адже якщо тролейбус, наприклад, зупиняється, то лінія руху буде заблокована повністю.

Микола Поворозник додав, що рішення потребує детальнішого опрацювання та чітких алгоритмів дій для всіх учасників процесу. Він підкреслив, що відповідальність за безпеку пасажирів та функціонування міста не може перекладатися виключно на водіїв громадського транспорту.

Нагадаємо, нещодавно у Києві оголосили про рішення щодо роботи евакуаторів під час повітряної тривоги.

Також у КМВА відповіли, чи будуть в столиці запроваджувати різні види повітряної тривоги.