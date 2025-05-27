Вибухівку знайшли біля житлового будинку у Києві 27 травня

У Києві знайшли вибухівку біля житлового будинку
У дворі одного з будинків у Дарницькому районі Києва 27 травня ввечері виявили вибухівку. На місце їдуть піротехніки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Вибухівка у Києві 27 травня
"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці", — повідомив Кличко.
Наразі міський голова столиця більше не повідомив ніяких деталей.
Нагадаємо, 25 травня окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок цього в одному з районів зафіксовано падіння уламків.
Після цього у ДСНС показали наслідки обстрілів столиці. Ракети та дрони призвели до руйнування у низці районів столиці.
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