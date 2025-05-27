Вибухівку знайшли біля житлового будинку у Києві 27 травня

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: УНІАН

У дворі одного з будинків у Дарницькому районі Києва 27 травня ввечері виявили вибухівку. На місце їдуть піротехніки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Вибухівка у Києві 27 травня

"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці", — повідомив Кличко.

Скриншот допису Віталія Кличка

Наразі міський голова столиця більше не повідомив ніяких деталей.

Нагадаємо, 25 травня окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок цього в одному з районів зафіксовано падіння уламків.

Після цього у ДСНС показали наслідки обстрілів столиці. Ракети та дрони призвели до руйнування у низці районів столиці.