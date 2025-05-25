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Атака РФ на Київ — у ДСНС показали фото наслідків

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Дата публікації: 25 травня 2025 08:01
У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Київ — фото
Наслідки атаки РФ на Київ 25 травня. Фото: ДСНС

У ніч проти 25 травня російські загарбники ракетами та безпілотниками атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано руйнування у низці районів столиці.

Про це інформує ДСНС у Telegram.

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атака на Київ 25 травня
Наслідки атаки РФ на Київ 25 травня. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 25 травня — фото

За даними ДСНС, внаслідок атаки російських військ на Київ у Голосіївському районі спалахнула пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.

Водночас у Дніпровському районі внаслідок атаки — пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.

атака на Київ 25 травня
Наслідки атаки РФ на Київ 25 травня. Фото: ДСНС

Крім того, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку. Три особи звернулися за медичною допомогою до лікарів.

атака на Київ 25 травня
Наслідки атаки РФ на Київ 25 травня. Фото: ДСНС

Раніше ми інформували, що в ніч проти 25 травня російські війська масовано атакували Київ безпілотниками та ракетам.

Також ми інформували про серію вибухів, які лунали у столиці в ніч проти 25 травня.

Київ обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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