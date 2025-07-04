Повітряна тривога у Києві 4 липня зранку

У Києві знову оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 4 липня. Це вже друга тривога за останню півдоби і наразі вона знову через загрозу БпЛА.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.
Тривога у Києві зранку 4 липня
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 05:06.
Оновлено о 05:17
У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що над столицю зафіксовано ворожий дрон. Наразі залучено засоби для його життя.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував Київ дронами та ракетами. На тлі обстрілу в столиці лунали дуже гучні вибухи.
Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки в столиці зафіксовано багато пожеж та пошкоджень. Крім того, постраждали понад десяток людей. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.
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