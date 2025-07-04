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Головна Київ У Києві знову оголосили повітряну тривогу

У Києві знову оголосили повітряну тривогу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 05:08
Повітряна тривога у Києві 4 липня зранку
Ворожий дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 4 липня. Це вже друга тривога за останню півдоби і наразі вона знову через загрозу БпЛА.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

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Тривога у Києві зранку 4 липня

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 05:06.

Оновлено о 05:17

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що над столицю зафіксовано ворожий дрон. Наразі залучено засоби для його життя.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:08 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві 4 липня зранку - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував Київ дронами та ракетами. На тлі обстрілу в столиці лунали дуже гучні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки в столиці зафіксовано багато пожеж та пошкоджень. Крім того, постраждали понад десяток людей. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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