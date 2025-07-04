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Головна Київ У Києві пролунала серія гучних вибухів — що сталося

У Києві пролунала серія гучних вибухів — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 02:35
Вибухи у Києві 4 липня через балістику
Ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 липня. Військові попереджали про пуски балістику на Київ.

Про це повідомляє Telegram Київської МВА і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 4 липня

Потужні вибухи пролунали в столиці приблизно о 02:30. Після цього було чути ще вибух.

Напередодні у КМВА написали, що існує загроза застосування балістичного озброєння. Одразу після цього у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в напрямку Києва летить балістика.

Оновлено о 02:55 

В столиці знову пролунали вибухи. Перед цим військові знову писали про ворожі цілі в напрямку Києва.

У Києві пролунала серія гучних вибухів — що сталося - фото 2
Попередження військових про балістику. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 02:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві пролунала серія гучних вибухів — що сталося - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі Росія масовано атакує Київ дронами. Основною ціллю ворога стала саме столиця. Внаслідок цього в місті неодноразово було чути звуки руху дронів, роботи ППО та вибухів.

Також ми писали, що через ворожу атаку, наслідки зафіксовано щонайменше на 13 локаціях у різних районах столиці. Детальних відомостей наразі немає, однак відомо, що пошкоджено багато житлової забудови.

Київ вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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